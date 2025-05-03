İstanbul Sarıyer'de yol çöktü! İstanbul Sarıyer'de, Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Eski Büyükdere Caddesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında yaşanan çökmede, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.05.2025 - 07:53 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:48 facebook

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