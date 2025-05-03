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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Sarıyer Maslak'ta yol çöktü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!

        İstanbul Sarıyer'de, Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Eski Büyükdere Caddesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında yaşanan çökmede, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 07:53 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:48
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        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
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        İstanbul'da olay saat: 02.41'de, Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Yolda meydana gelen çökmenin ardından olay yerine, itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMA YAŞANDI

        DHA'daki habere göre doğalgaz sıkışması sonucu çöken yolda küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

        YOL TRAFİĞE KAPATILDI

        Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.

        Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve ve İBB ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

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        #istanbul
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