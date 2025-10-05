Bugünkü maç programı 5 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
5 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de ise Samsunspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Ekim 2025 günün maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...
5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar listesi!
5 EKİM PAZAR GÜNÜN MAÇ LİSTESİ
Süper Lig
14:30 | Kasımpaşa - Konyaspor (Bein Sports 1)
17:00 | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK ( Bein Sports 1)
20:00 | Samsunspor - Fenerbahçe (Bein Sports 1)
20:00 | Göztepe - Rams Başakşehir (Bein Sports 2)
Trendyol 1. Lig
13:30 | Sarıyer - Sakaryaspor (TRT Spor / Bein Sports 2)
16:00 | Sivasspor - Serik Bld. (TRT Spor / Bein Sports 2)
16:00 | Iğdırspor - İstanbulspor (Bein Sports 1 / Tabii Spor)
19:00 | Bodrumspor - Hatayspor ( TRT Spor / Bein Sports 1)
Premier Lig
16:00 | Aston Villa - Burnley (Bein Connect)
16:00 | Everton - Crystal Palace (Bein Sports 3)
16:00 | Newcastle - Nottingham Forest (Bein Connect)
16:00 | Wolverhampton - Brighton (Bein Sports 2)
18:30 | Brentford - Manchester City (Bein Sports 3)
İtalya Serie A
13:30 | Udinese - Cagliari (S Sport 2, S Sport Plus, Tivibu Spor 1)
16:00 | Bologna - Pisa (Tivibu Spor 3 / S Sport Plus)
16:00 | Fiorentina - Roma (S Sport Plus / Tivibu Spor 1 / S Sport 2)
19:00 | Napoli - Genoa (S Sports / Tivibu Spor 2 / S Sport Plus)
21:45 | Juventus - Milan (S Sports / S Sport Plus)
İspanya La Liga
15:00 | Alaves - Elche (S Sport / S Sport Plus)
17:15 | Sevilla - Barcelona ( S Sport / S Sport Plus)
19:30 | Espanyol - Real Betis (S Sport / S Sport Plus)
19:30 | Real Sociedad - Royal Vallecano (S Sport Plus)
Bundesliga
16:30 | Stuttgart - Heidengeim ( Tivibu Spor 2 / S Sport Plus)
18:30 | Hamburg - Mainz (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)
20:30 | Monchengladbach - Freiburg (S Sport Plus)
Fransa Ligi
16:00 | Lyon - Toulouse (Bein Connect)
18:15 | Le Havre - Rennes (Bein Connect)
18:15 | Monaco - Nice (Bein Connect)
18:15 | Strasbourg - Angers (Bein Connect)
21:45 | Lille - PsG (Bein Sports 4)