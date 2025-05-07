7 Mayıs Çarşamba günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre; UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Danimarka DBU Kupası, Japonya J1 Lig, Sırbistan Kupası’nda kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında PSG, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 7 Mayıs 2025 günün maç takvimi...