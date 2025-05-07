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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 MAYIS 2025 TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar listesi 7 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        7 Mayıs Çarşamba günün maç takvimi bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam edecek. Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig, Danimarka DBU Kupası, Japonya J1 Lig, Sırbistan Kupası'nda önemli mücadeleler var. Günün en kritik karşılaşması ise Şamopiyonlar Ligi'nde PSG ile Arsenal arasında oynanacak yarı final mücadelesi. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 7 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:30
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        1

        7 Mayıs Çarşamba günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre; UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Danimarka DBU Kupası, Japonya J1 Lig, Sırbistan Kupası’nda kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında PSG, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 7 Mayıs 2025 günün maç takvimi...

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda finalistler belli oluyor.

        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter oldu. İtalyan ekibi, 3-3 biten ilk maçının rövanşında Barcelona'yı ağırladı.

        Karşılaşmada 90 dakika 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Inter, ilk uzatma devresinde bulduğu golle maçı 4-3 kazandı ve adını finale yazdırdı.

        Bugün oynanacak maçın ardından Inter'in finaldeki rakibi belli olacak.

        3

        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

        UEFA Şampyionlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.

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        DEVLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        "Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

        5

        UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

        22:00 PSG - Arsenal

        6

        Suudi Arabistan Pro Lig

        19:15 Al Raed - Al Hilal

        19:25 Al Ahli - Al Taawon

        21:00 Al Nassr - Al Ittihad

        7

        Danimarka DBU Kupası - Yarı Final

        19:30 Silkeborg - Brondby

        8

        Japonya J1 Lig

        13:00 Machida Z. - Kyoto Sanga

        13:00 S. Bellmare - S. Hiroshima

        9

        Sırbistan Kupa - Yarı Final

        19:30 FK Vojvodina - Tsc Backa T.

        20:00 Kızılyıldız - Napredak

        10
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