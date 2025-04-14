Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 14 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı

        Bugün hangi maçlar var? 14 Nisan 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 14 Nisan 2025 programı belli oldu. Süper Lig, TFF. 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A ve Championship maçları yakından takip ediliyor. Kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalllarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Nisan 2025 bugünkü maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. 14 Nisan 2025 bugünkü maç programına göre bugün Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A ve Championship’te kritik maçlar oynanacak. Bugün oynanacak yerli ve yabancı lig karşılaşmalarının saati ve canlı yayın kanallarını haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        14 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        20.00 İkas Eyüpspor-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

        3

        TFF 1. LİG

        14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        4

        PREMİER LİG

        22.00 Bournemouth-Fulham (beIN Sports 3)

        5

        LALİGA

        22.00 Atletico Madrid-Real Valladolid (S Sport ve S Sport Plus)

        6

        SERİE A

        21.45 Napoli-Empoli (S Sport Plus ve S Sport 2)

        7

        CHAMPİONSHİP

        22.00 Hull City-Coventry (TV8,5 ve EXXEN)

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?