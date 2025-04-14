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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 NİSAN 2025 LİSTESİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı

        Bugünkü maçlar 14 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 14 Nisan 2025 programı belli oldu. Süper Lig, TFF. 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A ve Championship maçları yakından takip ediliyor. Kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalllarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Nisan 2025 bugünkü maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:02
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        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. 14 Nisan 2025 bugünkü maç programına göre bugün Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A ve Championship’te kritik maçlar oynanacak. Bugün oynanacak yerli ve yabancı lig karşılaşmalarının saati ve canlı yayın kanallarını haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        14 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        20.00 İkas Eyüpspor-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

        3

        TFF 1. LİG

        14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        4

        PREMİER LİG

        22.00 Bournemouth-Fulham (beIN Sports 3)

        5

        LALİGA

        22.00 Atletico Madrid-Real Valladolid (S Sport ve S Sport Plus)

        6

        SERİE A

        21.45 Napoli-Empoli (S Sport Plus ve S Sport 2)

        7

        CHAMPİONSHİP

        22.00 Hull City-Coventry (TV8,5 ve EXXEN)

        8
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