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Buket Aydın'ın yeni kanalı belli oldu! Buket Aydın kimdir, kaç yaşında?

Ünlü sunucu Buket Aydın, Kanal D anahaber sunuculuğundan ayrıldıktan sonra Haber Global ile anlaştı. Buket Aydın ile Koltuk programını hazırlayıp sunacağını açıklayan Aydın, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Peki Buket Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Buket Aydın hakkında merak edilen detaylar...

Buket Aydın'ın yeni kanalı belli oldu! Buket Aydın kimdir, kaç yaşında?

NTV ile başlayan sunuculuk kariyerini Kanal D'ye taşıyan Buket Aydın bir süre önce Kanal D anahaber bültenini bırakmıştı. Buket Aydın yeni programı ile ilgili "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum." dedi.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985'de Bursa'da doğdu. "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı.

Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.

9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

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