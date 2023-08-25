Buket Bengisu'dan 'Sen Çıkınca Karşıma' Buket Bengisu'nun yazın ruhuna uygun şarkısı 'Sen Çıkınca Karşıma', müzikseverlerle buluştu

2002'de Eurovision'de Türkiye'yi 'Grup Safir' ile birlikte 'Leylaklar Soldu Kalbinde' isimli şarkıyla temsil eden Buket Bengisu, teklilerini yayınlamaya devam ediyor. Bengisu, 'Yalan' ve 'Kırık Ayna'nın ardından 'Sen Çıkınca Karşıma' ile dinleyicileriyle bir araya geldi.

Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesinde Buket Bengisu'nun eşi, müzisyen Doğan Kospançalı'nın imzası yer alıyor. Kadroya ikilinin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda klarnet eğitimi gören, 9 yaşındaki oğulları Doruk Kospançalı da dahil olarak, annesine vokal yaptı. 'Sen Çıkınca Karşıma'nın video klibi Mustafa Özen tarafından çekildi. Teklinin kapak tasarımı ise Fatih Kocatürk imzası taşıyor. Buket Bengisu'dan 'Kırık Ayna'