Bülent Ersoy Barbie akımına katıldı! Diva sosyal medyada gündem oldu!

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Bülent Ersoy'un son pozlarına sevenlerinden 12 binin üzerinde beğeni ve 660'ın üzerinde yorum geldi. Takipçileri Ersoy'a: "Gerçek bir Diva", "En çok sana yakışmış", "Türk Barbie" gibi iltifatlarda bulundu.