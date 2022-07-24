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Bülent Ersoy'un yeni imajı

Bülent Ersoy, imajını değiştirdi. Siyah saçlarını kızıl rengine boyatan 'Diva', son halini sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi

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  • Bülent Ersoy'un yeni imajı - Magazin haberleri

    Usta sanatçı Bülent Ersoy, imaj değişikliğine gitti. Ersoy, yıllar sonra saç rengini değiştirmeye karar verdi.
  • Bülent Ersoy'un yeni imajı - Magazin haberleri

    Siyah olan saçını kızıla boyatan 70 yaşındaki sanatçı, son halini de takipçileriyle paylaştı.
  • Bülent Ersoy'un yeni imajı - Magazin haberleri

    Önceki gün uçak ile İzmir'e seyahat ederken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan ünlü isim, saçlarıyla uyumlu olan uzun tırnakları ve göz dolduran takılarıyla dikkat çekti.
  • Bülent Ersoy'un yeni imajı - Magazin haberleri

    Usta sanatçı, paylaşımında "İzmir'deki müstesna bir düğün için yola çıktım." ifadelerine yer verdi. 
  • Bülent Ersoy'un yeni imajı - Magazin haberleri

    "BEN STANDARDA SIĞMAM Kİ"

    Geçtiğimiz yıl babası Fikret Erkoç'un vefatıyla sarsılan Ersoy'un, babasını defnederken mezar başındaki sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

    Kazılan mezarı göstererek yanındaki menajerine, "Çok dar değil mi?" diye soran ve "Standart" cevabını alan Ersoy'un, "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki." sözleri çok konuşulmuştu.

    Siverek ise, "Seninkini daha büyük yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bülent Ersoy'un yeni imajı - Magazin haberleri

    Usta sanatçı, daha sonra konuyla ilgili olarak, "Canım babacığım çok zayıftı, kısa boyluydu. Kabristanda 'Ben buraya sığamam' dedim. Yanımdaki Fevzi Bey de 'Sana büyüğünü yapacağız' dedi. Ben hiç bakmıyorum sosyal medyada neler oluyor, işim olmaz benim." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bülent Ersoy'un yeni imajı - Magazin haberleri

    'MEZAR YERİM BELLİ'

    Ersoy, kendisine yöneltilen "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusuna da, "Sayın İçişleri Bakanı'mız istirham ettim. Evet mezar yerim belli." yanıtını vermişti.

    Sanatçı, mezarın konumuyla ilgili ise herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

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