Meslektaşı ile birlikte çekildiği bu fotoğrafı yayınlayan Şakrak, şu ifadeleri kullandı:

20 yıllık arkadaşım... Kardeşim, kardeşimin kocası... Yeğenimin babası... Her işiyle kıskandığım, kıskanmaya bayıldığım, insan evladı... Karımın sırdaşı... Çocuklarımın amcası... Komşum, iyi ki doğdun.

Ali Atay da arkadaşının paylaşımına, "Ben senin maç izlemeye arkadaşlarının evine götürdüğün sevgilinim değil mi? Müthiş sahiplenme! O nasıl bir el tutmak?" diye esprili bir şekilde karşılık verdi.