Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bulgar basını, Bizim Çocuklar'ın zaferini konuşuyor! - Futbol Haberleri

        Bulgar basını, Bizim Çocuklar'ın zaferini konuşuyor!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Bulgar basını, Ay-yıldızlılar karşısında alınan mağlubiyetin ardından kendi milli takımlarını sert bir dille manşetlerine taşıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 10:25 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan 2-0 mağlubiyete geniş yer ayırırken, kendi milli takımlarını sert bir şekilde eleştirdi. İşte atılan manşetler:

        2

        "FUTBOLUN CÜCESİYİZ"

        GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz

        BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi

        BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.

        3

        "DİŞLERİNİ GÖSTERDİ AMA..."

        DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.

        LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik

        4

        "TÜRKİYE BİZE ACIDI"

        WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı.

        TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi

        5

        "ACININ SONU YOK"

        SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor