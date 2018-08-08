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Bulgar mafya lideri böyle yakalanmış

Bulgaristan'ın en büyük mafya lideri olduğu belirtilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un İstanbul'da sevgilisi ve 6 adamıyla birlikte yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

08.08.2018 - 16:45 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Bulgaristan polisi, özellikle Varna ve Burgaz gibi şehirlerde faaliyet yürüten mafya lideri Dimitar Zhelyazkov ve adamlarına yönelik 2 Ağustos 2018 günü operasyon düzenledi. Ülkesinde bazı siyasiler ve polisleri de etkisi altına alan Zhelyazkov'un 18 adamı gözaltına alındı. Ancak mafya liderinin operasyondan dakikalar önce Türkiye'ye kaçmayı başardığı tespit edildi. Bulgar polisi, Dimitar Zhelyazkov'un kullandığı lüks otomobilin plakasını Türkiye'ye bildirdi.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNDEN İSTANBUL'DA OLDUĞU BELİRLENDİ
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'ın en büyük mafya gurubunun lideri olan Dimitar Zhelyazkov'u yakalamak için çalışma başlattı. Plaka tanıma sistemlerinden yapılan incelemelerde, Bulgar polisinin verdiği plakalı otomobilin İstanbul'a girdiği tespit edildi.



KARNINDAKİ YARA İPUCU VERDİ

Organize polisi, Dimitar Zhelyazkov'un 2 yıl önce Bulgar polisiyle girdiği silahlı çatışmada karnından yaralandığını, böbreğine isabet eden kurşun nedeniyle karnında uzun süredir iyileşmeyen bir yara olduğu bilgisini aldı. Bu kritik bilgi üzerine, polis Zhelyazkov'un hastane yakınında otel tercih edeceğini değerlendirdi. Bakırköy'deki hastane bölgelerinde bulunan tüm otellere polis ekipleri yerleştirildi. Sevgilisi ve 6 adamıyla konaklamak için Bakırköy'de 5 yıldızlı bir otele gelen Dimitar Zhelyazkov kıskıvrak yakalandı.

MASKELİ BULGAR POLİSLERİ TESLİM ALDI

Dimitar Zhelyazkov Interpol kırmızı bülten prosedürü gereği işlemlerinin yapılması için cezaevine gönderildi. Zhelyazkov'un sevgilisi ve 6 adamı ise İstanbul'a gelen maskeli Bulgar polisi tarafından teslim alındı. Bulgar polisi, Zhelyazkov ve adamlarının kullandığı lüks 3 otomobil ile birlikte ülkelerine döndü.

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