Bulgaristan'da son 24 saatte 785 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

AA

Ülkede son 24 saatte 785 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 25 bin 774'e ulaştı. Aynı sürede salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 923'e yükseldi.

Bulgaristan'ın çeşitli hastanelerinde tedavi gören 1307 hastanın 64’ü yoğun bakımda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısındaki ani yükselişe rağmen ek önlemlerin alınmasının öngörülmediğini bildirdi.

Angelov, "Bugüne dek getirilen kapalı mekanlarda maske kullanım zorunluluğu, kişisel hijyen ve diğer olağan tedbirlerin yanı sıra daha etkin bir denetim yapacağız." dedi.

Bakan Angelov, hükümetin bugünkü oturumunda Kovid-19’a karşı tedavide etkin sonuç veren Remdesivir ilacından 2 bin 500 doz alım için bütçeden bir milyon avro ayrıldığını bildirdi.

Basın toplantısına katılan Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev de okullardaki Kovid-19 vaka sayısının düşük olduğunu, 700 bin öğrenciden 162’sinin, 90 bin öğretmenden ise sadece 159’unun PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bu durumda okullardaki eğitimin uzaktan yapılmasına gerek duyulmadığına işaret eden Vılçev, devlet bütçesinden tahsis edilen 7 milyon avroyla ilk aşamada ihtiyaç sahibi öğrencilere ve öğretmenlere 16 bin tablet alınacağını duyurdu. Bir sonraki aşamada ise Avrupa Birliği’nin (AB) finansmanı ile 80 bin cihaz daha alınacak.