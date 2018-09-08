Bulgaristan - Norveç rakamlar

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 3 maçında Bulgaristan ile Norveç, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Bulgaristan 3 puanla 2. sırada, Norveç 3 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bulgaristan, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Norveç, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 537 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bulgaristan kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Norveç sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bulgaristan son haftadaki İtalya müsabasında 1-0 yenildi.

Norveç, Hırvatistan karşılaşmaında 2-0 kazandı.

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