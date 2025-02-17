BULLS YATIRIM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KODU NE?

Bulls Girişim 12,18 TL fiyatıyla halka arz edildi.

Halka açıklık oranı yüzde 27,05 olarak belirlenirken, payların yüzde 55’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 5’i Bulls Grubu çalışanlarına, yüzde 40’ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Halka arz büyüklüğü 883 milyon 50 bin TL olarak hesaplanırken, şirketin halka arzdan 801 milyon 659 bin 898 TL net gelir elde etmesi bekleniyor.