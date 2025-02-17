Bulls Girişim halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 14-17 Şubat tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Bulls Girişim halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Halka arz büyüklüğü 883 milyon TL olarak açıklanan şirketin yüzde 27,05'i halka açılacak. Peki, "Bulls Girişim halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Bulls Girişim ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Bulls Girişim halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Bulls Girişim halka arz edildi. Halka arz kapsamında toplamda 72 milyon 500 bin adet pay dağıtımında bulunacak şirket 30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır. Bulls Girişim 'BULGS' BIST koduyla ana pazarda işlem görecek. Söz konusu halka arz katılan yatırımcılar, Bulls Girişim halka arz sonuçlarının açıklanacağı ve hissenin borsada işlem göreceği tarihi gündemine aldı. Peki, "Bulls Girişim halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Bulls Girişim ne zaman borsada işlem görecek?" İşte detaylar...
BULLS GİRİŞİM TALEP TOPLADI!
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında talep topladı.
BULLS YATIRIM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KODU NE?
Bulls Girişim 12,18 TL fiyatıyla halka arz edildi.
Halka açıklık oranı yüzde 27,05 olarak belirlenirken, payların yüzde 55’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 5’i Bulls Grubu çalışanlarına, yüzde 40’ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Halka arz büyüklüğü 883 milyon 50 bin TL olarak hesaplanırken, şirketin halka arzdan 801 milyon 659 bin 898 TL net gelir elde etmesi bekleniyor.
BULLS YATIRIM KAÇ LOT VERİR?
Bulls GSYO halka arz kapsamında toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli payları satışa sunuldu. Bunun 68 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı yoluyla arz edildi.
Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;
- 150 Bin katılım ~ 266 Lot (3239 TL).
- 250 Bin katılım ~ 160 Lot (1948 TL).
- 350 Bin katılım ~ 114 Lot (1388 TL).
- 500 Bin katılım ~ 80 Lot (974 TL).
- 700 Bin katılım ~ 57 Lot (694 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 37 Lot (450 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (304 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 18 Lot (219 TL).
BULLS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
BULLS YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bulls Girişim halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının önüzmüdeki günlerde açıklanması bekleniyor.