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Berkay'ın eşi Özlem Ada'ya sarkıntılık ettiği iddia edilen ve Berkay'ın burnunu kıran Turan için açıklama yapan Yılmaz, "Arda benim en yakın arkadaşım, tabiki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk" dedi.