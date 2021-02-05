Biricik ayrıca, "Küfrediyorum, seviyorum da... Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfredeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin" sözleriyle şaşırtmıştı.