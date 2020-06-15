Kariyerinin bir döneminde haber spikerliği yapan Burcu Kara, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı ile o günleri anımsadı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Kara, bu kez takipçilerine eski günlerini anlattı.
"BİR GÜN DAHA BİTTİ"
Oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
Bir gün daha bitti. Haber spikerliği yaptığım dönemde her bültenimi, "Yarın daha iyi haberler verebilmek dileğiyle..." deyip kapatırdım. Şimdi o geldi aklıma. Yarın daha güzel şeyler konuşabilmek dileğiyle...
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