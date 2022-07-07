Burcu Kıratlı: Kaçmam lazım!

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"Kaçmam lazım!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor tarzı ile dikkat çeken Kıratlı, karşısında basın mensuplarını görünce kısa süreli bir tedirginlik yaşadı.

"KAÇMAM LAZIM!"

Hızlı adımlarla alışveriş merkezinde turlamaya devam eden Burcu Kıratlı, "Kusura bakmayın, gerçekten çok acelem var. Kaçmam lazım!" dedi.

"TOPLANTILARIM ÇOK YOĞUN"

Kıratlı, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine, "Önümüzdeki hafta bir tatil planım olacak. Şu dönemde pek İstanbul'dan uzağa gidemiyorum. Toplantılarım çünkü çok yoğun." açıklamasını yaptı.

"DETAYLI BİLGİ VEREMİYORUM"

Gazetecilerin, "Yeni sezon döneminde bir projeniz olacak mı?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Eylül ayında olacak bir projemiz. Önce televizyona, ardından da dijitale olacak. Televizyonu çok özledim, o yüzden önce televizyona bir projem olacak. Şimdi detaylı bilgi veremiyorum, kusura bakmayın." dedikten sonra alışveriş yapmaya devam etti.