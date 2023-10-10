U17 Avrupa Şampiyonası 1'inci Tur müsabakasınnda Moldova ile Estonya berabere kaldı Burdur'dadevam eden U17 Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur müsabakasında Moldova ile Estonya 3-3 berabere kadı.

Burdur'dadevam eden U17 Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur müsabakasında Moldova ile Estonya 3-3 berabere kadı.

Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur müsabakasında Moldova U17 Kız Futbol Takımı ile Estonya U17 Kız Futbol Takımı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı Ukrayna'dan Liudmyla Telbukh, Oleksandra Vdovina ve Norveç'ten Line Cathrine Nymoen hakem üçlüsü yönetti. Moldova 11'inci dakikada Coraina ile 1-0 öne geçti. Moldova ekibi 42'nci dakikada Victoria ile durumu 2-0 yaptı. İlk yarı Moldova'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Estonya takımı karşılaşmanın 76'ncı dakikasında Elisabeth, 74'üncü dakikasında Ranele ve 83'üncü dakikasında Anzelika ile bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Moldova, 90+3'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Victoria'nın kaleci Lisandra tarafından düşürülmesi ile penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Maria sonucu belirledi: 3-3.

Estonya 12 Ekim Perşembe günü Türkiye U17 Takımı ile karşılaşacak.