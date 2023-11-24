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        Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı

        Burdur'da hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:26
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        Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde suçun önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Polis ekiplerince kentte 18-24 Kasım'da yapılan asayiş çalışmasında 60 olayın aydınlatıldığı, toplamda 78 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

        "Hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan hakkında aranma kaydı bulunan 24 şüphelinin belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı bildirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı.

        Ayrıca yapılan çalışmada hırsızlıktan 4 yıl 2 ay ile dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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