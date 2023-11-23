Burdur'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Burdur'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Mehmet Ali Aksöz idaresindeki 15 AE 123 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Atilla Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fak eden sürücü, otomobili durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine giden Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

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