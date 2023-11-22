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        Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı

        Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:54
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        Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı
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        Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, N.D. idaresindeki 31 AOD 55 dorse plakalı tır, Tekke köyü rampasında bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazanın ardından Burdur-Antalya kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Ekiplerin çalışmasıyla ulaşım Antalya istikametinde tek şeritten kontrolü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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