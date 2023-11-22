Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı

Burdur'da bariyere çarpan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, N.D. idaresindeki 31 AOD 55 dorse plakalı tır, Tekke köyü rampasında bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Burdur-Antalya kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışmasıyla ulaşım Antalya istikametinde tek şeritten kontrolü olarak sağlanıyor.

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