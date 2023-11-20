Burdur'da traktörden eve ve ağıla sıçrayan yangında 4 keçi telef oldu Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörde başlayan ve ev ile ağıla sıçrayan yangında 4 keçi telef oldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörde başlayan ve ev ile ağıla sıçrayan yangında 4 keçi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşildere köyünde Durmuş Ali Karabaş'a ait traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev ve ağıla sıçrayan yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın bölgeye gelen Gölhisar Belediyesi ve Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Traktörün yandığı, ev ve ağılın kullanılamaz hale geldiği yangında 4 keçi de telef oldu.

Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy ile Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da köye giderek incelemelerde bulundu.