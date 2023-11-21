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        Burdur'da müşteriyi öldürmekten ve 2 kişiyi yaralamaktan yargılanan sağına 30 yıl hapis cezası

        Burdur'un Bucak ilçesinde babasına ait restoranda yüksek hesap tartışmasından çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldürüp, 2 kişiyi yaralamaktan yargılanan sanığa toplamda 30 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:01 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:23
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        Burdur'da müşteriyi öldürmekten ve 2 kişiyi yaralamaktan yargılanan sağına 30 yıl hapis cezası
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        Burdur'un Bucak ilçesinde babasına ait restoranda yüksek hesap tartışmasından çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldürüp, 2 kişiyi yaralamaktan yargılanan sanığa toplamda 30 yıl hapis cezası verildi.

        Kestel köyünde Esat Kani'nin (29) öldürüldüğü, Bayram Ali Kasap (39) ile Ali Çelik'in (34) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklu sanık Ali İhsan Tolunay Y. ile babası tutuksuz Şükrü Y'nin yargılandığı davaya devam edildi.

        Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, ses ve görüntü bilişim sistemiyle (SEGBİS) bağlanan sanık Ali İhsan Tolunay Y. ile tarafların avukatları katıldı.

        Duruşmada müşteki avukatları, tartışmada maktulün ve müvekkillerinin küfür etmediğini öne sürerek, sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, haklarında indirim uygulanmamasını talep etti.

        Mahkeme heyetince son sözü sorulan Ali İhsan Tolunay Y. savunmasında, müştekileri olay günü ilk kez gördüğünü, aralarında husumet olmadığını belirterek, "Olay sebebiyle pişmanım." dedi.

        Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanık Ali İhsan Tolunay Y'nin Esat Kani'ye yönelik eylemini haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis, Bayram Ali Kasap ve Ali Çelik'e yönelik eylemlerinde ise cezada indirim uygulayarak 7'şer yıl 6'şar ay hapis olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

        Heyet, sanığın babası tutuksuz sanık Şükrü Y. hakkında ise "suç üstlenme" suçundan indirim uygulayarak 25 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Duruşma sonrası adliye bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan maktulün ablası Zeynep Ergin, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

        Bir insanı "kasten öldürme" ve 2 kişiyi de "öldürmeye teşebbüsün" cezasının bu kadar az olmaması gerektiğini belirten Ergin, "Hukuk mücadelesine sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

        Müşteki avukatı Mehmet Aykan da karardaki haksız tahrik indirimine katılmadıklarını ve karara itiraz edecekleri bildirdi. Aykan, "Tutuklu sanığın maktulün başına gelip ikinci kez canavarca hisle ateş ettiği açıkça ortadadır. En son adaletli bir karar çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Müşteki avukatlarından Fevzi Yarbaş da kararı bölge adliye mahkemelerinde istinafa taşıyacaklarını vurguladı.

        - Olay

        Burdur'un Bucak ilçesinde Kestel köyündeki alkollü bir restoranda 8 Ağustos 2022'de yüksek hesap yüzünden müşteriler ve işletme sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili işletme sahipleri Ali İhsan Tolunay Y. ile babası Şükrü Y. gözaltına alınmış, askerden izinli gelen Ali İhsan Tolunay Y. tutuklanmış, babası Şükrü Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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