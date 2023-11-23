Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı tutuklandı

Burdur'da hırsızlık, kasten yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 31 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde suçun önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Polis ekiplerince kentte 10-17 Kasım'da yapılan asayiş çalışmasında 89 olayın aydınlatıldığı, toplamda 98 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

"Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit" gibi çeşitli suçlardan hakkında aranma kaydı bulunan 31 şüphelinin belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 18'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 13'ü serbest bırakıldı.