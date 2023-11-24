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        Burdur'da jandarma ve polisten sürücülere bilgilendirme ve denetim

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik şube müdürlükleri ekiplerince sürücülere eğitim verilerek motosiklet sürücülerine denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:14
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        Burdur'da jandarma ve polisten sürücülere bilgilendirme ve denetim
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        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik şube müdürlükleri ekiplerince sürücülere eğitim verilerek motosiklet sürücülerine denetim yapıldı.

        Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeşilova ilçesi Güney Köyü'nde motosiklet sürücülerine yönelik "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi.

        Eğitimde trafik kazalarını ve trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi, görünürlüğü artırmak için reflektif yelek giyilmesi, güvenli sürüş teknikleri, karayolunda emniyetli araç kullanma, genel trafik kuralları konularında bilgi verilerek sürücülere reflektif yelek ve broşür dağıtıldı.

        Ayrıca jandarma trafik ekibince, Gölhisar ilçesindeki pancar toplama alanında düzenlenen "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik" eğitiminde traktör sürücülerine traktörlerinde koruyucu kabin, tepe lambası, reflektörün önemi ve römorkların kullanımı anlatılarak karayolunda emniyetli araç kullanma, genel trafik kuralları konularında bilgi verildi. Eğitim traktör sürücülerine reflektör ve broşür dağıtılmasının ardından sona erdi.

        Eğitime Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy da katıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Meydanı'nda motosiklet denetimi yaptı. Denetim kapsamında motosiklet sürücülerinin ekipmanları kontrol edildi, ekipmanı uygun olmayan sürücüler uyarılırken trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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