Burdur'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı düzenlendi Burdur'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları bilgilendirme stantları açtı.

Burdur'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları bilgilendirme stantları açtı.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Burdur Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Ayrıca, Burdur Hünerli Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ile Burdur Al Yazmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde çalışan kadınlar da ürettikleri hediyelik eşyaları ve gıda ürünlerini sergilendi.