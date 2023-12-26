Burdur'da 12 firari hükümlü yakalandı

Burdur'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de destek verdiği ekipler, 13-24 Aralık döneminde yaptıkları çalışmalarda dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, FETÖ'ye üye olmak, kasten yaralama, hakaret, kasten öldürme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, basit yaralama, ağaç kesme ve tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlüyü yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.