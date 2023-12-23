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        Burdur'da caminin malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir caminin malzeme deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:22 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:27
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        Burdur'da caminin malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir caminin malzeme deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kağılcık köyündeki caminin malzeme deposunda dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karamanlı, Tefenni ve Kemer belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, caminin iç kısmına sıçramadan söndürüldü.

        Kalorifer kazanın bulunduğu depoda, ilk belirlemelere göre bacadan çıktığı belirtilen yangın sonucu hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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