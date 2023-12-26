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        Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:41
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        Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak tütün, sigara ve uyuşturucu madde satışı yapanları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı, 21 kişi de ifadelerinin ardından salıverildi.

        Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, bıçak, tütün, dolu ve boş makaron, sigara sarma kağıdı, elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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