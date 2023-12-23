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        Burdur'da dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde başka bir otomobille çarpıştıktan sonra dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 02:00 Güncelleme: 23.12.2023 - 02:00
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        Burdur'da dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde başka bir otomobille çarpıştıktan sonra dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Alparslan Mustafa Şencan (25) idaresindeki 20 D 0200 plakalı otomobil, stadyum yanındaki köprüde Murat Dursun'un (25) kullandığı 15 EN 363 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından 15 EN 363 plakalı otomobil, dereye düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Murat Dursun ve Hüseyin ( 14) ile Ahmet Akgül (16) Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, Ünal Çetin (56) idaresindeki 15 NN 018 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Meydanı'nda kayarak devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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