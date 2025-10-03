Burdur'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık görevlileri Mihraç G. (39), Şükran T. (33) ile otomobil sürücüsü yaralandı.

