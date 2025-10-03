Habertürk
Habertürk
        Burdur Haberleri

        Burdur'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:01 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:01
        Burdur'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Adem A. (37) idaresindeki 32 FL 135 plakalı otomobil, Peçenek mevkiinde Osman B.Ö. (32) yönetimindeki 15 SK 986 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Kazada, ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık görevlileri Mihraç G. (39), Şükran T. (33) ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

