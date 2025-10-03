Burdur'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Selimoğlu, önlemlerin yetersiz olduğunu ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, kazanın meydana geldiği kavşakta yağmur yağdığında su birikintisi oluştuğunu, sürücülerin bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kazalara sebebiyet verdiğini söyledi.

Sağlık ekiplerince, Karamanlı ve Burdur Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Salih S, Şerife S, Mehmet K ve Ayşe K. yaralandı.

