        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:34
        Burdur'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sinem H.S. yönetimindeki 07 GF 954 plakalı otomobil, Kılavuzlar Köyü yakınlarındaki kavşakta şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Salih S, Şerife S, Mehmet K ve Ayşe K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, Karamanlı ve Burdur Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, kazanın meydana geldiği kavşakta yağmur yağdığında su birikintisi oluştuğunu, sürücülerin bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kazalara sebebiyet verdiğini söyledi.

        Selimoğlu, önlemlerin yetersiz olduğunu ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

