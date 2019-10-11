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Mehmetçik için pişi dağıttılar

DHA

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığı'nca, cuma namazı sonrasında, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler adına pişi dağıtıldı.

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığı'nca, cuma namazı sonrasında, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler adına pişi dağıtıldı.
Yeni Pazar Camii'ndeki pişi dağıtım programına Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, "Barış Pınarı Harekâtı'na destek olmak için pişi dağıtımı yaptık. İnşallah ordumuz Suriye sınırındaki terör koridorunu temizleyerek muzaffer olacaktır" dedi.
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de Ankara'da yapılan AK Parti İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya mesaj verdiğini söyledi. Başkan Mengi, "Devletimiz, hükümetimiz terör koridorunu kaldırma, sınırlarımızı koruma amaçlı bir operasyona girişti. İnşallah ordumuz muzaffer olur. Duamız onun için. Bugün cuma namazında da hep beraber ordumuz için dua ettik. Rabbimizden duamız, ordumuzun muzaffer olması ve ülkemizin sınırlarının korunması. Hiçbir şekilde Suriye topraklarını işgal etme durumu söz konusu değildir. Amaç, tamamen Suriye'deki mültecileri korumak, terörden arındırmak ve tekrar sınırlarımıza geri dönmektir. İnşallah ordumuz galip gelecek ve terör örgütü unsurlarından sınırımız tamamen arındırılacaktır" diye konuştu. Başkan Mengi, şunları söyledi: "Bugüne kadar ne Avrupa Birliği ne de batılı ülkeler Suriye'deki iç karışıklığa barışçıl yönde müdahale etti. Bizim mültecilere olan yaklaşımımıza maalesef tam anlamıyla destek olamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ülke sınırımızı tamamen koruma amaçlı bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Kimse bu konudaki haklılığımızı sorgulayamaz. Devletimiz, ordumuz sınırlarını tamamen güvence altına aldıktan sonra geri çekilecek. Suriye'ye barış ve demokrasi gelmesini arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi."
İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesiyle etkinlik sona erdi.

BURDUR

11 Ekim 2019 Cuma

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