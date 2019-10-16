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Burdur iş dünyası Barış Pınarı Harekatı için kenetlendi Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından ...

İHA

Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ortak basın açıklaması yapan Oda Başkanı Yusuf Keyik "Barış Pınarı Harekatı'nda amacın bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" dedi.

Burdur iş dünyası Barış Pınarı Harekatı için kenetlendi Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ortak basın açıklaması yapan Oda Başkanı Yusuf Keyik "Barış Pınarı Harekatı'nda amacın bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" dedi.
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik; Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları , Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Burdur Ziraat Odası, KÖYKOOP, Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi, Burdur Gazeteciler Cemiyeti, KamuSen, MemurSen, Hakİş ÖzGüven Sen, Hizmetİş, Şekerİş, Türk SağlıkSen, DiyanetSen, Enerji Birsen, Yolİş 2 Nolu Sendika, Burdur Emekliler Meclisi Derneği, Burdur İnternet Gazetecileri ve iş dünyası adına hazırlanan ortak bildiriyi okudu.
Türkiye'nin harekattaki amacının sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülke ve diğer bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, şöyle devam etti:
"Amaç, bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz."
Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığına işaret eden Keyik, harekatın, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi terörle mücadele kararlarıyla BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını söyledi. Keyik Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini ifade ederek, harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu dile getirdi.

"Gün, birlik olma günü"
Türkiye ve ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini vurgulayan Yusuf Keyik "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün, sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür" diye konuştu.
Keyik, Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak dualarıyla devletin ve "kahraman askerlerin" yanında olduklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

BURDUR

16 Ekim 2019 Çarşamba

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