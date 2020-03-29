Burdur'da trafik kazası: 1 ölü,5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü,5 yaralı

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü,5 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, BurdurAntalya karayolu Kızılkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacettin A. idaresindeki 07 T 0240 plakalı ticari taksi ile Halil Kurt yönetimindeki 16 U 0933 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Halil Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 07 T 0240 plakalı ticari takside bulunan Tacettin A., Abdurrahman Mete Güzel, Burçin Güzel, Bilge Kağan Güzel ve diğer otomobilde bulunan Muhammet Eren Kurt yaralandı. Yaralılara ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılırken ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur’ da Seyahat İzin Kurulu göreve başladı
YEREL HABERLER Burdur’ da Seyahat İzin Kurulu göreve başladı
(Görüntülü) Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 ...
Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Yurt dışından gelen 16 kişi Burdur'da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Yurt dışından gelen 16 kişi Burdur'da yurda ...
Burdur'da öğrenci evinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Burdur'da öğrenci evinde çıkan yangın korkuttu
(Görüntülü) Üniversitelilerin kaldığı evde yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üniversitelilerin kaldığı evde yangın
Kaya kartallarının yaşamı kamerada
YEREL HABERLER Kaya kartallarının yaşamı kamerada
(Görüntülü) Kaya kartallarının yaşamı kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaya kartallarının yaşamı kamerada
Burdur Belediyesi sağlık çalışanlarına otelini ücretsiz tahsis etti
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi sağlık çalışanlarına otelini ...
Burdur otogarında Korona önlemi
YEREL HABERLER Burdur otogarında Korona önlemi
Burdur Belediyesi, sağlıkçılara otel tahsis etti
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi, sağlıkçılara otel tahsis etti
Burdur'da berberlere kaçak tıraş uyarısı
YEREL HABERLER Burdur'da berberlere kaçak tıraş uyarısı
(Görüntülü) Evde tıraşın cezası 3 bin 150 lira
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde tıraşın cezası 3 bin 150 lira
(Görüntülü)Park, sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Park, sokak hayvanlarına kaldı
(Görüntülü) Burdur Belediyesi'nden gıda yardımı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur Belediyesi'nden gıda yardımı
Burdur Belediyesi Ramazan paketlerini erken dağıtmaya başladı 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine teslim ediliyor
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi Ramazan paketlerini erken dağıtmaya ...
Kereste fabrikasında makineye kaptırdığı kolu koptu
YEREL HABERLER Kereste fabrikasında makineye kaptırdığı kolu koptu
(Görüntülü) Kırmızı reçete için Burdur'dan Isparta'ya götürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırmızı reçete için Burdur'dan Isparta'ya ...
(Görüntülü) Kış ortası kuş sayımı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kış ortası kuş sayımı
Burdur'da parklar, sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER Burdur'da parklar, sokak hayvanlarına kaldı
Kış ortası kuş sayımı görüntüleri paylaşıldı
YEREL HABERLER Kış ortası kuş sayımı görüntüleri paylaşıldı
Burdur'da sokaklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Burdur'da sokaklar dezenfekte edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X