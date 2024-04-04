Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin, mazbatasını aldı

Mazbata törenine, MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay ile Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Mazbatasını aldıktan sonra Çeltikçi Belediye Başkanlığına giden Ezin, yaptığı açıklamada, Çeltikçi halkını yenilikçi ve güzel bir dönemin beklediğini söyledi.

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