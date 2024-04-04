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        Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin, mazbatasını aldı

        MHP'den Burdur'un Çeltikçi ilçesine belediye başkanı seçilen Ramazan Ezin'e mazbatası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:15
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        Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin, mazbatasını aldı
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        MHP'den Burdur'un Çeltikçi ilçesine belediye başkanı seçilen Ramazan Ezin'e mazbatası verildi.

        İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Bucak Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, Ramazan Ezin mazbatasını, hakim Rabia Sevindik'ten aldı.

        Mazbatasını aldıktan sonra Çeltikçi Belediye Başkanlığına giden Ezin, yaptığı açıklamada, Çeltikçi halkını yenilikçi ve güzel bir dönemin beklediğini söyledi.

        Halkına gece gündüz hizmet edeceğini belirten Ezin, ilçenin hak ettiği belediyecilik hizmetlerini tek tek hayata geçireceğini kaydetti.

        Mazbata törenine, MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay ile Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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