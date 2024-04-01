Burdur'da CHP'li Ercengiz başkan seçildi; AK Parti 4, CHP 3, MHP 3 ilçeyi kazandı

BURDUR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan Ali Orkun Ercengiz üçüncü döneminde de seçildi. İlçelerin 4'ünde AK Parti seçimi kazanırken, CHP ve MHP de 3'er belediyeyi aldı.

Burdur'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'li mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz üçüncü döneminde de başkan seçildi. İlçelerde ise AK Parti 4, CHP ve MHP 3'er belediye başkanlığı kazandı. İlçelerde en büyük sürpriz Bucak'ta yaşandı. 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den ikinci sıra milletvekili adayı gösterilen ve seçilemeyen Hülya Gümüş, Bucak Belediye Başkanı oldu. Altınyayla'da MHP'li Selen Kınalı, Ağlasun'da AK Partili Ali Ulusoy, Çavdır'da CHP'li Ali Okan Yücel, Çeltikçi'de MHP'li Ramazan Ezin, Gölhisar'da AK Partili İbrahim Sertbaş, Karamanlı'da AK Partili Fatih Selimoğlu, Kemer'de AK Partili İsmail Asan, Tefenni'de MHP'li Ümit Alagöz, Yeşilova'da CHP'li Okan Kurd seçimin galibi oldu.