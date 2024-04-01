Burdur'da CHP'li Ercengiz başkan seçildi; AK Parti 4, CHP 3, MHP 3 ilçeyi kazandı
BURDUR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan Ali Orkun Ercengiz üçüncü döneminde de seçildi.
BURDUR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan Ali Orkun Ercengiz üçüncü döneminde de seçildi. İlçelerin 4'ünde AK Parti seçimi kazanırken, CHP ve MHP de 3'er belediyeyi aldı.
Burdur'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'li mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz üçüncü döneminde de başkan seçildi. İlçelerde ise AK Parti 4, CHP ve MHP 3'er belediye başkanlığı kazandı. İlçelerde en büyük sürpriz Bucak'ta yaşandı. 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den ikinci sıra milletvekili adayı gösterilen ve seçilemeyen Hülya Gümüş, Bucak Belediye Başkanı oldu. Altınyayla'da MHP'li Selen Kınalı, Ağlasun'da AK Partili Ali Ulusoy, Çavdır'da CHP'li Ali Okan Yücel, Çeltikçi'de MHP'li Ramazan Ezin, Gölhisar'da AK Partili İbrahim Sertbaş, Karamanlı'da AK Partili Fatih Selimoğlu, Kemer'de AK Partili İsmail Asan, Tefenni'de MHP'li Ümit Alagöz, Yeşilova'da CHP'li Okan Kurd seçimin galibi oldu.
ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR?
Ali Orkun Ercengiz, 1973 yılında Burdur'da doğdu. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2003- 2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur merkez ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası’nda yönetim kurulunda görev yaptı, aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. 2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burdur Belediye Başkanı seçildi. 2019'da yapılan yerel seçimlerde ikinci kez belediye başkanlığına seçilen Ali Orkun Ercengiz, evli ve bir çocuk babası.
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