Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekle vurulan kişi yaralandı

Bacağından ve ayaklarından yaralanan Ş.G, köylüler tarafından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İbecik köyündeki arazide hayvanlarını otlatan G.G. (31) ile Ş.G. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G, evinden aldığı tüfekle Ş.G'ye ateş etti.

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