Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvan otlatma sırasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 23:44 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekle vurulan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvan otlatma sırasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaralandı.

        İbecik köyündeki arazide hayvanlarını otlatan G.G. (31) ile Ş.G. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G, evinden aldığı tüfekle Ş.G'ye ateş etti.

        Bacağından ve ayaklarından yaralanan Ş.G, köylüler tarafından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, G.G'yi gözaltına altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Yardım gelmezse geri çekiliriz
        Zelenskiy: Yardım gelmezse geri çekiliriz
        Okul servisi devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Okul servisi devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        ABD'den "Gazze'de çok uluslu güç" çalışması
        ABD'den "Gazze'de çok uluslu güç" çalışması
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
        Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
        Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu
        Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu
        Burdur'da su doldurma sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Burdur'da su doldurma sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Çanakkale gazisi dedesinin anılarını yazdığı romanların gelirini Mehmetçik...
        Çanakkale gazisi dedesinin anılarını yazdığı romanların gelirini Mehmetçik...
        Burdur'da sahte parayla büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuk...
        Burdur'da sahte parayla büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuk...
        MHP Antalya Milletvekili Başkan, Çeltikçi'yi ziyaret etti
        MHP Antalya Milletvekili Başkan, Çeltikçi'yi ziyaret etti