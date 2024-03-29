Burdur'da su doldurma sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

İddiaya göre, merkeze bağlı Çendik köyü yakınındaki çeşmeden su dolduran A.D. (24) ile kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

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