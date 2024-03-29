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        Burdur'da su doldurma sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

        Burdur'da çeşmeden su doldurma sırasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 00:19 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:19
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        Burdur'da su doldurma sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
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        Burdur'da çeşmeden su doldurma sırasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Çendik köyü yakınındaki çeşmeden su dolduran A.D. (24) ile kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.D, yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

        Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen A.D. Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, A.D'yi yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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