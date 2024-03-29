Burdur'da su doldurma sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Burdur'da çeşmeden su doldurma sırasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da çeşmeden su doldurma sırasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Çendik köyü yakınındaki çeşmeden su dolduran A.D. (24) ile kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.D, yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen A.D. Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri, A.D'yi yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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