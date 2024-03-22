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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur'da iftara katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:59
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur'da iftara katıldı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

        Uzay Çatı Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftar programında konuşan Tekin, kentte eğitim-öğretime ilişkin altyapının iyileştirilmesi ve niteliğin artırılması konusunda neler yapabileceklerini Vali Türker Öksüz, okul müdürleri ve öğretmenlerle değerlendirdiklerini söyledi.

        Kentte seçim çalışması yapan Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'le esnaf ziyareti yaptığını belirten Tekin, "Burdur'daki eksikliklerin giderilmesiyle alakalı güzel çalışmalar yaptık. 2024 yılı içinde yaklaşık 24 projenin ihale sürecine başladık. Burdur'a, Burdur'daki çocuklarımız ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, belediye başkanlığı seçimlerinde Mehmet kardeşimiz kazanınca buradaki belediyeyle çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından partililer ve vatandaşlarla iftar yapan Tekin, kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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