Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur'da iftara katıldı

Kentte seçim çalışması yapan Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'le esnaf ziyareti yaptığını belirten Tekin, "Burdur'daki eksikliklerin giderilmesiyle alakalı güzel çalışmalar yaptık. 2024 yılı içinde yaklaşık 24 projenin ihale sürecine başladık. Burdur'a, Burdur'daki çocuklarımız ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, belediye başkanlığı seçimlerinde Mehmet kardeşimiz kazanınca buradaki belediyeyle çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

Uzay Çatı Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftar programında konuşan Tekin, kentte eğitim-öğretime ilişkin altyapının iyileştirilmesi ve niteliğin artırılması konusunda neler yapabileceklerini Vali Türker Öksüz, okul müdürleri ve öğretmenlerle değerlendirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

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