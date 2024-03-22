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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur Valiliğini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:15
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur Valiliğini ziyaret etti
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur Valiliğini ziyaret etti.

        Bir dizi program ve ziyaretlerde bulunmak üzere kentte gelen Tekin'i Valilik önünde yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçekle karşıladı.

        Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, daha sonra kentteki çalışmalar hakkında Vali Türker Öksüz'den bilgi aldı.

        Ziyarette, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve diğer ilgililer hazır bulundu.

        Bakan Tekin, buradan Ercan Akın Fen Lisesine geçerek öğretmenlerle basına kapalı yapılan toplantıya katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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