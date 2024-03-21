Burdur'da yokuş aşağı hareket eden otomobilin altında kalan sürücü öldü

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilin kaymaması için taş koyduğu sırada aracın hareket etmesi sonucu Sancı, aracın arka tekerleğinin altında kaldı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde park ettiği otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi sonucu tekerleğinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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