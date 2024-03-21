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        Burdur'da yokuş aşağı hareket eden otomobilin altında kalan sürücü öldü

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde park ettiği otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi sonucu tekerleğinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:11 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:11
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        Burdur'da yokuş aşağı hareket eden otomobilin altında kalan sürücü öldü
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde park ettiği otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi sonucu tekerleğinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Güvenli köyünde yaşayan Harun Sancı (26), 15 RA 762 plakalı otomobili evinin önündeki yokuşa park etti.

        Otomobilin kaymaması için taş koyduğu sırada aracın hareket etmesi sonucu Sancı, aracın arka tekerleğinin altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce aracın altından çıkarılan Sancı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sancı'nın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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