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        AK Parti'nin Burdur mitingi

        Cumhur İttifakı'nın Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, "Burdur'umuzun ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarına çözüm üreten, umut veren, insanımıza dokunan gerçek bir belediyecilik anlayışımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:52
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        AK Parti'nin Burdur mitingi
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        Cumhur İttifakı'nın Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, "Burdur'umuzun ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarına çözüm üreten, umut veren, insanımıza dokunan gerçek bir belediyecilik anlayışımız var." dedi.

        Şimşek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, meydandaki kalabalığın, birlik ve beraberliğin, yeni bir Burdur'un habercisi olduğunu söyledi.

        Hep birlikte yeni bir Burdur için yola çıktıklarını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

        "Bu yola baş koyduk. Bu dava için yeni bir Burdur için söz verdik, emek verdik, ter döktük. Allah nasip ederse, 31 Mart gecesi Burdur'umuz için güzel yürekli insanlarımız için yepyeni bir başlangıç yapacağız. Başta su olmak üzere Burdur'un altyapısından çevre düzenlemesine, şehir içi ulaşımından asfaltına, kaldırımına, parkına ve ticari alanlarına kadar birçok sorunumuz var. İstediğimiz Burdur asla bu değil. Burdur daha fazlasını hak ediyor. Bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımız daha güzel, daha mutlu bir yaşamı hak ediyor. Saatlerce otobüs gelmeyen duraklara bizi mahkum edenlere 'ne bekleyecek zamanımız kaldı, ne de sabrımız kaldı' diyorum. Tozun, toprağın içinde, yıkık, viran binalarda, kanalizasyonu bile olmayan mahallelerde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakanlara yeter artık söz Burdurluların diyorum."

        Verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Şimşek, "Bu 10 senedir yaptığınız hamaset edebiyatına, siyasetine, süslü laflara, laf cambazlığına artık karnımız tok. Burdur'umuzun kaybedecek bir 5 yılı daha yok." dedi.

        Şimşek, güzel bir Burdur istediklerini, sokakları, caddeleri, asfaltları, kaldırımlarıyla, yemyeşil, bakımlı, büyük parkları olan, alışveriş merkezleri ve konforlu şehir içi ulaşımıyla modern ve bakımlı bir şehir istediklerini dile getirdi.

        Burdur'un çaresiz, umutsuz olmadığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Biz varız. AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimin ortaya koyduğu Cumhur İttifakı'nın güçlü siyasi iradesi var. Daha önemlisi, görüşleri ne olursa olsun bize inanan, güvenen, sağduyulu, memleket sevdalısı Burdurlu hemşerilerimiz var. Endişeniz olmasın kardeşlerim, yeni dönemde Burdur çok başka olacak. Gerçek belediyeciliğimizin mimari olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan feyz alarak kamuoyuyla paylaştığımız, Burdur'a çok yakışacak projelerimiz var. Bu şehrin kadınları ve gençleri için istihdam ve girişimcilik temelli bir sosyal belediyecilik modelimiz var. Burdur'umuzun ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarına çözüm üreten, umut veren, insanımıza dokunan gerçek bir belediyecilik anlayışımız var. Her şeyden önce heyecanımız ve azmimiz var."

        Programda, AK Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve MHP İl Başkanı Gültekin Oktay da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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