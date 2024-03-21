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        Burdur'da Dünya Ormancılık Günü'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Burdur'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:28
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        Burdur'da Dünya Ormancılık Günü'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu
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        Burdur'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin fidan dikildi.

        Hilmi Hafize Evin Huzurevi arazisinde düzenlenen törende, katılımcılara Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince fidan dikim tekniği anlatıldı.

        Bilgilendirmenin ardından protokol üyeleri, huzurevi sakinleri ve öğrenciler, çam ve zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Burdur Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, 7 dekarlık alanda 2 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Yeni hizmete giren huzurevinin çevresini bu vesileyle ağaçlandırdıklarını belirten Öksüz, "Ülkemizin ve ilimizin ihtiyacı olan yeşil alanlarla çevrenin korunması, erozyonun önlenmesi, daha yeşil ve güzel bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak için önemli bir faaliyet yaptık. İnşallah buradaki fidanlar geleceğe nefes olacak. İleride bu bölge daha da yeşillendirilecek. Daha temiz ve ekolojik açıdan dengeli bir çevreye katkıda bulunmuş olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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