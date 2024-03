Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur'da AK Parti'nin seçim standında konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı aslında. Türkiye'de başka tür ittifaklar bozulur, belki informel alanlara kaydırılırken Cumhur İttifakı Türkiye'nin her tarafında çok sağlıklı bir şekilde işliyor." dedi.

Tekin, Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti Burdur İl teşkilatının standını ziyaret etti.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, yerelden problemleri görerek çözüm üretmenin daha doğru olduğu düşündüklerinden, illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

- "Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı"

Bakan Tekin, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın o günün gerektirdiği zorunluluklar neticesinde ortaya çıktığını anımsatarak, "Bir siyaset bilimci olarak şunun altını çizmek istiyorum. Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı aslında. Türkiye'nin her tarafında başka tür ittifaklar bozulur, belki informel alanlara kaydırılırken Cumhur İttifakı Türkiye'nin her tarafında çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Burada da ben her iki siyasi partinin temsilcisine de Türkiye'nin sosyolojik yapısına uygun olan bu ittifakı birlikte yürütme gayretinde oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah hem Burdur halkı hem de milli eğitim camiası olarak bizim açımızdan en doğru, en iyi alternatif seçilir. Bizler Mehmet Şimşek'e destek olmaya geldik. Seçilmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.