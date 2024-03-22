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        Devrilen ağacın altında kalınca ayağı kırılan SP Burdur adayından tekerlekli sandalyede esnaf ziyareti

        BURDUR'daesnaf ziyareti sırasında devrilen ağacın altında kalınca ayağı kırılan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan (64), tedavisi sonrası tekerlekli sandalyede yeniden seçim çalışmalarına başlayıp, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:50
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        Devrilen ağacın altında kalınca ayağı kırılan SP Burdur adayından tekerlekli sandalyede esnaf ziyareti
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        BURDUR'daesnaf ziyareti sırasında devrilen ağacın altında kalınca ayağı kırılan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan (64), tedavisi sonrası tekerlekli sandalyede yeniden seçim çalışmalarına başlayıp, esnafı ziyaret etti.

        Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ile belediye meclis üyesi adayı oğlu Taha Ersan (38), 5 Mart'ta, esnaf ziyareti yaptıkları sırada rüzgar nedeniyle devrilen 5 metre uzunluğundaki andız ağacının altında kaldı. Baba ile oğlu ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ersan'ın sol ayağı kırılırken, oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Adnan Ersan, bugün Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, oğlu Taha Ersan ve partililere ile Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

        'BUGÜNDEN İTİBAREN SAHALARA İNDİK'

        Tekerlekli sandalyede seçim çalışmalarını sürdüren Adnan Ersan, "Allah'a şükürler olsun, bugünden itibaren sahalara indik. Sayın milletvekilimizin de katılımı ile bu mübarek cuma günü inşallah çalışmalarımız bereketli geçer. Milli Görüş belediyeciliğini Burdur'umuza yaşatmak için, hep beraber, el birliğiyle yaşamak için göreve talip olduk. Halkımız teveccüh yaparsa, inşallah bunu birlikte yaşayacağız" dedi. Milletvekili Şerafettin Kılıç da "Değerli başkanıma tekrar geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. İnşallah sağlığına kavuşacak ve Burdur için koşturmaya, daha bir gayretle koşturmaya devam edecek. Burdurluya iyi hizmet edeceği kanaatindeyim" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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