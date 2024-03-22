Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur'da konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretim altyapısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de çok ciddi bir mesafe aldıklarını belirterek, "Eğitim-öğretimde fiziki altyapı olarak derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla şu an OECD ülkeleri ortalamalarına erişmiş durumdayız." dedi.

Bakan Tekin, Burdur'daki programı kapsamında ziyaret ettiği Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bayrak törenine katıldı.

Bu kapsamda Burdur seyahatini de genel müdürlerle yaptıklarını belirten Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'ndaki birim amirlerince en az bir genel müdür düzeyinde Türkiye'deki 922 ilçenin tamamı ziyaret edilmiş durumda. Hepsinin herhangi bir talebi, yatırım programına ilişkin bir önerisi, her neyi varsa yerinde görülmüş ve değerlendirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

2002'de dönemin Başbakanlığınca "Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektuplar" isimli bir proje yapıldığı anımsatan Tekin, "Proje PTT üzerinden yürütüyor. PTT'de Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda, yani geçtiğimiz ekim ayında yaklaşık 20 yıl önce yazılan mektupları ilgili bakanlıklara dağıttı. Bakanlığımıza o dönem öğretmen arkadaşlarımız, eğitim müfettişleri, yöneticilerimiz, hatta öğrenciler tarafından yazılan yüzlerce mektup ulaştırıldı. Mektupları değerlendirdiğimizde o gün öğretmen arkadaşlarımızın dilek ve temennilerinin katbekat üstünde bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın şöyle diyorlar. Mesela bir öğretmenimiz 'Altmış kişilik sınıfta ders anlatmam inşallah.' diyor. Başka bir öğretmenimiz 'İnşallah elektriği ve suyu olan bir okulda ders anlatırım 100. yılda. Başka bir öğretmenimiz diyor ki 'İnşallah farelerin cirit atmadığı bir okulda ders anlatırım.' Bir öğrencimiz diyor ki 'Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda insanların kılığından kıyafetinden dolayı eğitim-öğretim hakkında mahrum edilmediği bir Türkiye'de yaşarız.' Bunlar kurgu şeyler değil. Bunlar 20 yıl önce yazılmış, ilgili kişilerin mektupları. Çok şükür şu an geldiğimiz nokta itibarıyla bunların hiçbirini tartışmadığımız bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.