Bakan Tekin: Türkiye'de 700 bine yakın dersliğimiz etkileşimli tahtaya sahip

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de 700 bine yakın dersliğimizde etkileşimli tahtalar var. Bu tahtaların her biri internet erişimine sahip. Demek ki, bütün okullarımızda internet erişimi, internet altyapısı mevcut, böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz çok şükür" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi inceleme ve İl Eğitim Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Burdur'a geldi. İlk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i, Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci karşıladı. Bakan Tekin daha sonra Ercan Akın Fen Lisesi'ne geçerek burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Bakan Tekin, Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bayrak töreni sonrasında ise Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda yapılan İl Eğitim Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığı günden itibaren il seyahatleri yaptığını ve bu seyahatlerde ilin eğitim öğretim altyapısı ile ilgili sorunlara çözüm bulduklarını söyledi. Bakan Tekin, "Yaptığımız seyahatlerde şöyle bir usulümüz var; ilin eğitim öğretim altyapısı itibarıyla bütün problemlerini masaya yatırıp, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda daha önce milletvekillerimizin, valimizin ve il milli eğitim müdürümüzün bizimle paylaştığı eksiklikler, ihtiyaçlarla ilgili olarak zaten buraya gelirken, çalışarak geldiğimiz için, buradaki reel durumu da görerek, kararlarımızı alarak ayrılıyoruz. Bu süreçte bize katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün de bu kapsamda Burdur seyahatimizi yaptık. Gittiğimiz ile bakanlıktaki genel müdürlerimizle gidiyoruz. Genel müdür arkadaşlarımız sadece il merkezini değil, ilçelerinde de böyle değerlendirme toplantısı yapmış oluyoruz. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatındaki birim amirleri, en az genel müdür düzeyinde Türkiye'deki 922 ilçenin tamamı ziyaret edilmiş durumda. Hepsinin, herhangi bir talebi, yatırım programı ile ilgili önerisi, her neyi varsa yerinde görülmüş ve değerlendirilmiş durumda. Bu bizim açımızdan çok önemli bir nokta. Bugün de bu kapsamda Burdur'la ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Eğitim öğretim altyapısı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'deki bu anlamda eğitim öğretim altyapısı açısından çok ciddi bir mesafe kaydetmiş durumdayız" dedi.

2002 yılında dönemin başbakanlığı tarafından 'Cumhuriyetin 100'üncü yılına mektuplar' başlığıyla bir proje yapıldığını ve PTT üzerinden yürütüldüğünü anlatan Bakan Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı'na da o dönem öğretmen arkadaşlarımız, eğitim müfettişleri yöneticilerimiz, hatta öğrenciler tarafından yazılan yüzlerce mektup bize ulaştırıldı. Mektupları değerlendirdiğimizde o gün öğretmen arkadaşlarımızın dilek ve temennilerinin katbekat üstünde bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın şöyle diyor bir öğretmenimiz; '60 kişilik sınıfta ders anlatmam inşallah Cumhuriyetin yüzüncü yılında'. Cumhuriyetin 100 yılında başka bir öğretmenimiz diyor ki 'İnşallah elektriği ve suyu olan bir okulda ders anlatırım' diyor. Başka bir öğretmenimiz de diyor ki 'İnşallah farelerin cirit atmadığı bir okulda ders anlatırım'. Bir öğrencimiz diyor ki 'İnşallah Cumhuriyetin 100'üncü yılında insanların kılığından kıyafetinden dolayı eğitim öğretim hakkından mahrum edilmediği bir Türkiye'de yaşarız'. Bunlar kurgu şeyler değil. Bunlar 20 yıl önce yazılmış ilgili kişilerin mektupları, çok şükür şu an geldiğimiz nokta itibarıyla bunların hiçbirisini tartışmadığımız bir dönemdeyiz" diye konuştu.

Eğitim öğretim anlamında fiziki altyapı olarak derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla şu an OECD ortalamalarına erişilmiş olduğunu vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde eğitimde teknolojik altyapının kullanılması açısından baktığımızda Türkiye'de 700 bine yakın dersliğimizde etkileşimli tahtalar var. Bu tahtaların her birisi internet erişimine sahip. Demek ki, bütün okullarımızda internet erişimi, internet altyapısı mevcut, böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz çok şükür. Öğretmen arkadaşlarımız derslerle ilgili ihtiyaç duydukları her türlü görsel dokümana, ders kitaplarının QR kodlarla okutularak animasyonlar üzerinden izlenebildiği EBA Bilişim Ağına, milyonlarca içerik var EBA'da, teknolojik altyapı olarak böyle bir noktaya gelmiş durumdayız çok şükür. Daha iyi olması için içeriğinin, niteliğinin artırılması için çaba sarf ediyoruz. Bugün bu minvalde milletvekillerimizle valimizle ve milli eğitim müdürümüzle beraber bir değerlendirme süreci de yaptık onun da gereğini en kısa zamanda yapacağız, bu vesileyle bir hususu söyleyeyim. Sadece 2024 yılı içerisinde önümüzdeki günlerde ihale edilip maksimum 1,5 yıl içerisinde tamamlamayı düşündüğümüz Burdur'da 24 tane proje var. İlkokul, anaokulu, ortaokulu, güzel sanatlar lisesi, Anadolu lisesi, spor lisesi, mesleki ve teknik lisesi, çok programlı lise, özel eğitim uygulama merkezi, ortaöğretim pansiyonu, yık yap kapsamında Anadolu Üniversitesi olmak üzere toplamda 24 tane projemiz şu an itibarıyla tarafımızdan onaylanmış durumda. İnşallah en kısa zamanda burada ihaleleri yapılarak proje süreçleri tamamlanır bunların. Yaklaşık bugünkü proje bedeli 2 milyara yakın bir miktar, 1 milyar 724 milyon. İnşallah Burdur'a, çocuklarımıza, Burdur'daki öğretmenlerimize eğitim öğretim camiasına hayırlı olur."